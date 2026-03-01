Dubai questore Roma bloccato | in viaggio per motivi personali

Il questore di Roma, Roberto Massucci, si trovava a Dubai per motivi personali quando è stato trattenuto nel Paese. A causa degli attacchi iraniani e della conseguente chiusura dei voli, non è stato possibile far rientrare in Italia. La situazione ha impedito al questore di lasciare gli Emirati Arabi Uniti nonostante le sue intenzioni di viaggio.

(Adnkronos) – A quanto si apprende, il questore di Roma Roberto Massucci, a Dubai per motivi personali, è rimasto bloccato nel Paese dopo gli attacchi iraniani e la chiusura dei voli per la crisi internazionale in atto. Continua comunque a rimanere in contatto con la questura e a seguire l evoluzione delle dinamiche.