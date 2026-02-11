Latina si dimette l’assessore Ada Nasti | Motivi personali e professionali

Ada Nasti lascia l’incarico a Latina. La dottoressa Nasti ha deciso di dimettersi ieri, spiegando che le motivazioni sono di carattere personale e professionale. La sua uscita dalla giunta arriva in un momento di cambiamenti politici nella città. Ora si attende di capire chi prenderà il suo posto e come reagirà l’amministrazione comunale.

Latina, 11 febbraio 2026 – Si chiude l’esperienza in giunta a Latina della dottoressa Ada Nasti, che ieri ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di assessore con deleghe a Bilancio, Patrimonio e Partecipate. La decisione, viene spiegato, è legata a ragioni strettamente personali e professionali: Nasti tornerà a Terracina, dove assumerà l’incarico di dirigente comunale. A commentare l’uscita dalla squadra di governo è il sindaco Matilde Celentano, che esprime “un misto di gratitudine e sincero rammarico” nel salutare l’assessore dimissionaria. Nel ringraziamento pubblico, il primo cittadino sottolinea il ruolo ricoperto in questi “oltre due anni e mezzo di intenso lavoro”, definendo Nasti “una risorsa fondamentale per la giunta e per l’intera amministrazione comunale”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Latina Assessore Gessate, si dimette l’assessore Valvassori L’assessore Amos Valvassori si dimette dalla giunta comunale di Gessate, decisione annunciata improvvisamente dopo mesi di riflessione. Garante Privacy, si dimette il segretario generale Angelo Fanizza: i motivi La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Latina Assessore Argomenti discussi: Ada Nasti sbatte la porta e se ne va: si dimette l'assessora al Bilancio; Latina, una nuova bufera su Abc: si dimette il comitato di sorveglianza; PROTEZIONE CIVILE A TERRACINA, L'EX COORDINATORE SI DIMETTE: NEMMENO UN GRAZIE DOPO MESI DI LAVORO; Si dimette l’assessore al Bilancio di Latina Nasti, le parole del sindaco Celentano. Latina, si dimette l’assessore Ada Nasti: Motivi personali e professionaliIl sindaco Celentano: Grazie per il lavoro svolto, la nomina del successore nei prossimi giorni. ilfaroonline.it Latina, si dimette l’assessora al Bilancio Ada NastiLATINA – Il sindaco di Latina Matilde Celentano esprime il proprio sentito ringraziamento alla dottoressa Ada Nasti, che oggi ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di assessore al Bilancio, Patri ... radioluna.it Latina, scossone in maggioranza. Si dimette l’assessore al Bilancio Ada Nasti. x.com LATINA – Dopo le critiche di Muzio e Addonizio, Ada Nasti si dimette da Assessore al Bilancio. Il sindaco Celentano: «Motivazioni personali dietro l’addio». Arrivano forse inaspettate le dimissioni della titolare dell’assessorato al Bilancio. #AdaNasti #Annalisa - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.