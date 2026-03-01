Dubai in allarme | esplosione al Fairmont 4 feriti e fumo nero sulla

A Dubai, quattro persone sono state ferite in seguito a un’esplosione avvenuta presso il Fairmont The Palm, situato sulla Palm Jumeirah, un’isola artificiale a forma di palma. L’episodio ha provocato una colonna di fumo nero visibile nell’area, suscitando immediatamente l’intervento delle autorità. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla natura dell’incidente o sulle cause.

Quattro persone sono rimaste ferite a Dubai dopo un’esplosione avvenuta nella zona del Fairmont The Palm sulla Palm Jumeirah, un’isola artificiale a forma di palma al largo della città. L’evento, avvenuto il 28 febbraio 2026, ha scatenato un incendio nell’area dell’hotel e ha generato una colonna di fumo nero visibile da distanze rilevanti. Non è ancora chiaro se la zona sia stata colpita direttamente da un missile o da frammenti di un proiettile in volo. Le autorità emiratine hanno confermato i feriti e hanno avviato le operazioni di soccorso, mentre sul posto sono intervenute le ambulanze. Il fatto si inserisce in un contesto di tensione crescente nel Golfo, dopo attacchi congiunti degli Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che hanno provocato esplosioni in diverse città iraniane, tra cui Teheran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dubai, esplosione all'aeroporto: i danni. "Quattro feriti"Almeno quattro persone sono rimaste ferite in un'esplosione all'aeroporto di Dubai.

Esplosioni a Dubai, l’allenatore di Cuneo Volley Matteo Battocchio racconta: Abbiamo visto la contraerea in azioneAllarme missilistico in serata: Siamo scesi tutti di corsa. Nel pomeriggio le esplosioni a Kite Beach, la fuga dalla Palma e le fiamme davanti ad un hotel ... targatocn.it

Alfonso Iaccarino e la moglie a Dubai: Vicini alle esplosioni, ci hanno detto di restare al sicuroAbbiamo sentito un forte boato. Subito dopo abbiamo visto le fiamme alte vicino casa nostra. E abbiamo capito presto che l'esplosione era avvenuta nell'Hotel Fairmont. Parla con voce calma, quella d ... napoli.repubblica.it

“Italiani a Dubai tutti assistiti e sistemati”, ha fatto sapere il ministro degli Esteri Antonio #Tajani in un punto stampa alla Farnesina. “Ieri il console e viceconsole a #Dubai sono stati all’aeroporto e stiamo assistendo anche i gruppi di giovani minorenni con cui si - facebook.com facebook

Roberto Massucci, il questore di Roma bloccato a Dubai (come Crosetto): in viaggio per motivi personali x.com