Fumo nero dal megastore delle Olimpiadi | allarme in piazza Duomo a Milano

Un incendio ha causato una densa colonna di fumo nero proveniente dal megastore delle Olimpiadi invernali situato in piazza Duomo a Milano. La nube si è sollevata alle prime ore di questa mattina, attirando l’attenzione dei passanti e creando panico tra i clienti e i negozianti nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno tentando di spegnere le fiamme mentre la polizia blocca le strade circostanti per evitare rischi.

Milano, 14 febbraio 2026 – Momenti di paura questa mattina, sabato 14 febbraio, in piazza Duomo a Milano, dove è allestito il megastore ufficiale delle Olimpiadi invernali. Proprio dalla grande tensostruttura nel cuore della città è uscito del fumo nero che si è alzato nel cielo piovoso della piazza, allarmando i presenti. Più precisamente, il fumo si è sprigionato da un comignolo, collegato al sistema di riscaldamento del tendone, che ha improvvisamente ha mandato una fumata anomala. Sul posto si sono immediatamente recati i vigili del fuoco per un sopralluogo, in modo da stabilire le cause della fumata nera.