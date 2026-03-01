Un’esplosione si è verificata all’aeroporto di Dubai, causando almeno quattro feriti. Le autorità hanno confermato l’incidente senza fornire dettagli sulle cause o sull’entità dei danni. Le operazioni aeroportuali sono state temporaneamente sospese, mentre i soccorsi sono intervenuti sul posto. Nessun’altra informazione ufficiale è stata ancora comunicata riguardo alle conseguenze dell’evento.

Almeno quattro persone sono rimaste ferite in un'esplosione all'aeroporto di Dubai. Lo riportano i media locali citando un non meglio precisato "incidente": il video su Instagram di Afshin Ismaeli

© Quotidiano.net - Dubai, esplosione all'aeroporto: i danni. "Quattro feriti"

