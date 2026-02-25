Incidente in autostrada quattro feriti e quattro chilometri di coda | la situazione in tempo reale

Un incidente ha provocato quattro feriti e una lunga coda di quattro chilometri sull'autostrada A8 tra Busto Arsizio e Origgio, in direzione Milano. La causa è stata una collisione tra due veicoli avvenuta nel pomeriggio, che ha bloccato la carreggiata. I soccorritori sono intervenuti immediatamente per prestare assistenza e gestire il traffico. La circolazione rimane complicata nella zona, con rallentamenti ancora presenti.

Un grosso incidente ha congestionato l'autostrada A8 nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Origgio in direzione Milano, all'altezza del Comune di Legnano. Autostrade per l'Italia segnala circa quattro chilometri di coda. Sul posto presenti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco di Milano per la messa in sicurezza. L'incidente è avvenuto circa un quarto d'ora prima delle 7 di mercoledì 25 febbraio. Quattro le persone coinvolte, di cui non si conoscono ancora le condizioni. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e un'auto medica in codice giallo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

