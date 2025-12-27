New York sepolta dalla neve | 1.600 voli cancellati e strade deserte
Un manto bianco di oltre 20 centimetri ha trasformato New York in una città fantasma. La tempesta artica che si è abbattuta sulla Grande Mela e sull’intera costa orientale americana rappresenta la nevicata più intensa dal 2022, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale. Il bilancio è pesante: più di 1.600 voli cancellati negli Stati Uniti e altri 7.800 con ritardi significativi. I tre scali principali di New York – JFK, Newark e LaGuardia – hanno subito i maggiori contraccolpi, lasciando migliaia di viaggiatori bloccati proprio nei giorni successivi al Natale. La governatrice Kathy Hochul ha lanciato un appello chiaro: “La sicurezza viene prima di tutto, evitate spostamenti non necessari”. 🔗 Leggi su Cultweb.it
