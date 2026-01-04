Un guasto tecnico e la nebbia bloccano l’aeroporto di Orio al Serio | disagi per i passeggeri tra ritardi e voli cancellati

A causa di un guasto tecnico e delle condizioni di nebbia, l’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo ha subito interruzioni operative, con voli cancellati e ritardi. La combinazione di problemi tecnici e visibilità ridotta ha causato disagi ai passeggeri, evidenziando le difficoltà di gestione delle emergenze in condizioni atmosferiche avverse. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre le operazioni aeroportuali cercano di riprendere la normale attività.

Un problema tecnico allo scalo e la fitta nebbia hanno bloccato per ore l' aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, provocando numerosi disagi ai passeggeri tra ritardi e voli cancellati. Tutto questo in un fine settimana di grande traffico aereo, visto il ponte della Befana. Il guasto al " sistema di avvicinamento strumentale Enav" si è registrato poco prima delle 18 di sabato e a questo si sono aggiunte le "condizioni di bassa visibilità in pista", come spiega domenica mattina in una nota Sacbo, la società di gestione dello scalo. Così è iniziata una lunga notte di problemi per migliaia di passeggeri coinvolti e i disagi sono continuati anche domenica.

