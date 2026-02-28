Oggi in Medio Oriente si registra un’escalation militare con Stati Uniti e Israele che hanno condotto un’operazione congiunta contro l’Iran, colpendo obiettivi militari e politici a Teheran e altrove. Missili dei pasdaran sono stati lanciati su otto Paesi diversi, mentre lo stretto di Hormuz è stato chiuso. Nel frattempo, un generale iraniano di alto rango potrebbe essere in difficoltà, e al Dubai International Airport sono rimasti bloccati 204 italiani.

Raid Usa-Israele contro l’Iran, risposta con missili e droni sullo Stato ebraico e basi americane nel Golfo. Colpiti vertici iraniani, esplosioni in più Paesi, chiusi gli spazi aerei. Idf: "Indaghiamo su ferimento dell'ayatollah" LA CRISI IN 10 PUNTI: COSA SAPPIAMO È una giornata di guerra aperta in Medio Oriente. Stati Uniti e Israele hanno lanciato un’operazione congiunta contro l’Iran, colpendo siti militari e vertici politici e religiosi a Teheran e in altre città. Il ministro della Difesa Guido Crosetto è attualmente bloccato a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo per i voli negli Emirati Arabi dopo l'attacco in Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Israele e Usa attaccano l'Iran. Dubbi sulle sorti di Khamenei. Missili dei pasdaran su 8 Paesi. Chiuso lo stretto di Hormuz. Crosetto e 204 italiani bloccati a Dubai

Israele e Usa attaccano l'Iran. Dubbi sulle sorti di Khamenei. Furia dei pasdaran: missili su 8 Paesi. Chiuso lo stretto di HormuzRaid Usa-Israele contro l’Iran, risposta con missili e droni sullo Stato ebraico e basi americane nel Golfo.

Leggi anche: Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, dubbi sulla sorte di Khamenei. Sms agli abitanti di Teheran: "Via dalla città". Chiuso lo Stretto di Hormuz, Crosetto bloccato a Dubai dopo l'attacco Chi è l'ayatollah

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Contenuti utili per approfondire Israele.

Temi più discussi: Iran, Israele: Abbiamo lanciato attacco preventivo; Trump: Voglio la libertà per il popolo iraniano e difendere gli americani; Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran; Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, colonne di fumo nero a Teheran: le prime immagini.

Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran. Teheran risponde attaccando le basi Usa nella regioneOre 16,40 – Telefonata Netanyahu-Trump – L’ufficio del primo ministro israeliano ha pubblicato una foto che mostra il premier Benjamin Netanyahu al telefono. Nella descrizione si legge che Netanyahu ... tpi.it

Israele e Usa attaccano l'Iran, la risposta: Missili contro basi americaneAggiornamenti sull’azione congiunta di Israele e USA contro l’Iran. La risposta di Teheran e le reazioni internazionali. notizie.it

Iran accusa Israele e USA di massacro a Minab: scuola elementare colpita, almeno 51 studentesse - facebook.com facebook

Quali paesi sono stati colpiti dall’Iran, oltre a Israele x.com