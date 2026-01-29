Frane nel Chietino Marsilio apre al confronto | cabina di regia e soluzioni rapide

Questa mattina a Chieti si è tenuto un vertice sulla situazione delle frane nel Chietino. Regione Abruzzo, Commissione parlamentare e cittadini hanno ascoltato le richieste di chi vive le conseguenze di questo dissesto idrogeologico. Marsilio ha aperto al confronto e ha promesso soluzioni rapide, anche con una cabina di regia dedicata. Le emergenze abitative e i rimborsi sono stati al centro delle discussioni, mentre le criticità normative sono state messe in evidenza come ostacoli da superare. La volontà di affrontare subito il problema si fa sempre

Chieti - Vertice a Chieti sul dissesto idrogeologico: Regione Abruzzo, Commissione parlamentare e cittadini a confronto per gestire emergenza abitativa, rimborsi e criticità normative. Frane nel Chietino, Marsilio promette soluzioni rapide e dialogo con cittadini Un confronto diretto con cittadini, enti locali e istituzioni per affrontare l'emergenza legata alle frane nel Chietino. È quanto annunciato dal presidente della Regione Abruzzo e commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, Marco Marsilio, intervenendo davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico. Argomenti discussi: Le frane di Chieti e Bucchianico, sopralluogo della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico; Rischio idrogeologico, il giorno della commissione; Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico, una seduta dedicata a Chieti e Bucchianico. Marsilio su frane nel Chietino, 'confronto con cittadini ed enti locali'Ho illustrato le difficoltà che si incontrano nella gestione delle emergenze, non solo economiche, ma anche normative, burocratiche e di personale. (ANSA)

