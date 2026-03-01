Drop-in e aumento dell' insicurezza alla Sacca interrogazione in Consiglio

Un consigliere ha presentato un'interrogazione riguardo alla situazione del centro Drop-in di via Benassi, evidenziando un aumento percepito dell'insicurezza nella zona. La richiesta riguarda principalmente chiarimenti sulla condizione attuale dell’area e sulle eventuali misure adottate per garantire la sicurezza dei cittadini. La questione sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale.

"Chiedo chiarezza sulla situazione del centro Drop-in di via Benassi a fronte dell'aumento dell'insicurezza nella zona. Alcuni Comitati cittadini hanno segnalato un aumento dei furti ed un aumento delle persone con problemi di dipendenza da sostanze che bivaccano per strada, dapprima al parco. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Terni, interrogazione in consiglio comunale: "Verificare il potenziale conflitto d'interessi dell'amministratore delegato di ASM" Natale: Ciani, 'interrogazione su rincari trasporti, aumento costo biglietti inaccettabile'Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Non è accettabile che tornare a casa per Natale diventi un lusso per studenti e lavoratori fuorisede". Aggiornamenti e notizie su Drop. Discussioni sull' argomento Drop-in e aumento dell'insicurezza alla Sacca, interrogazione in Consiglio; Drop-in: Lodi, Via dal ghetto entro fine marzo; Drop-in, addio al Ghetto: La convivenza era impossibile; Niente fuffa marketing, queste sono le verità scientifiche sulle scarpe da running, per aiutarti a sceglierle. VintageApt. Royalty Free Music Background · Fashion House (Royalty Free Music). Il Drop della Settimana è online. Una selezione che attraversa maison iconiche: Louis Vuitton, Cartier, Gucci, Fendi. Linee strutturate, monogram intramontabili, pelle, carattere. - facebook.com facebook