Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Non è accettabile che tornare a casa per Natale diventi un lusso per studenti e lavoratori fuorisede". Lo dice Paolo Ciani, deputato e segretario Demos, che ha presentato un'interrogazione a risposta scritta al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Secondo recenti rilevazioni delle associazioni dei consumatori, nel 2025 i biglietti di aerei, treni e traghetti hanno registrato aumenti fino al 700%, e in alcuni casi fino al 900% rispetto alla bassa stagione, in particolare sulle tratte interne verso Sud e Isole, con costi medi che superano i 400 euro per un volo di andata e ritorno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Natale: Ciani, 'interrogazione su rincari trasporti, aumento costo biglietti inaccettabile'

Leggi anche: Rincari su aerei e treni a Natale: l’allarme di Assoutenti. Ecco i biglietti più costosi

Leggi anche: Treni e rincari di Natale, il sindaco Mastella scrive al ministro dei Trasporti Salvini?

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Natale 2025, rincari fino al 100% per panettoni e pandori: il confronto con il 2021 - L’aumento del prezzo di panettoni e pandori si riflette, ovviamente, anche sulla spesa delle famiglie, che per il Natale 2025 raggiungerà i 28 miliardi di euro tra alimentari, viaggi, regali e ... tg24.sky.it

Pranzo di Natale, in Lombardia si spenderanno 120 euro a famiglia. Quali sono i rincari che pesano di più - Occhio al confronto fra supermercati: per l’identico prodotto si arriva a pagare il 30% in più” Milano, 3 dicembre 2025 – Natale, ... ilgiorno.it

Rincari natalizi 2025: panettoni, gioielli e viaggi pesano sui bilanci delle famiglie italiane - Natale come giorno di festa e di riunione della famiglia, ma anche una spesa che grava sui portafogli. ilsole24ore.com

Elisa Ciani Psicologa. AShamaluevMusic · Family Christmas. L’atmosfera festiva, i lieti fine e la semplicità delle storie dei film di Natale ci regalano una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, avvolgendoci in un senso di leggerezza e serenità. Scrivi SI nei co - facebook.com facebook

Il Natale di Lugano tra gli chalet del Parco Ciani, lo Schiaccianoci e Brunori Sas verbanonews.it/aree-geografic… #weekend x.com