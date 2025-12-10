Terni interrogazione in consiglio comunale | Verificare il potenziale conflitto d' interessi dell' amministratore delegato di ASM
Un'interrogazione in consiglio comunale a Terni solleva dubbi sulla possibile presenza di un conflitto di interessi da parte dell'amministratore delegato di ASM Terni S.p.A. La questione ha suscitato attenzione tra i membri dell'assemblea, che chiedono aggiornamenti e chiarimenti sulla gestione dell'azienda pubblica.
Una potenziale situazione di conflitto di interessi all’interno di ASM Terni S.p.A. finisce al centro di un’interrogazione comunale. A sollevare il tema è il consigliere Valdimiro Orsini, che il 10 dicembre 2025 ha presentato un atto formale indirizzato al Sindaco, al Presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
