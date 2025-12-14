Taser dash cam e bodycam | nuova dotazione d’avanguardia per la Polizia locale di Casalpusterlengo

Il Comune di Casalpusterlengo ha potenziato la dotazione tecnologica della Polizia locale, acquistando taser, dash cam, bodycam, e altri strumenti avanzati. Questa mossa mira a migliorare l’efficacia e la sicurezza durante le operazioni di controllo e sorveglianza, garantendo risposte più rapide e mirate nelle aree a rischio degrado.

Casalpusterlengo (Lodi), 14 dicembre 2025 – I l Comune di Casalpusterlengo rompe gli indugi e affida ad una ditta l’acquisto dei taser che andranno a completare la dotazione tecnico-strumentale degli agenti della polizia locale: dopo aver incassato circa 15mila euro dalla Regione attraverso un bando, la giunta ha stanziato ulteriori 15mila euro per completare il pacchetto delle risorse necessarie non solo per comprare due taser, ma anche per acquistare tre dash cam da collocare in auto, tre bodycam, un pc portatile e una telecamera mobile per poter controllare le aree a forte rischio degrado. Gli acquisti devono essere effettuati e rendicontati entro il mese di maggio dell’anno prossimo e dunque è verosimile che i ghis casalini potranno utilizzare le pistole ad impulso elettrico entro i primi mesi del 2026. Ilgiorno.it Taser, dash cam e bodycam: nuova dotazione d’avanguardia per la Polizia locale di Casalpusterlengo - Investimento di 30mila euro, metà dei quali finanziati dalla Regione, sul fronte della sicurezza, In arrivo anche un pc portatile e una telecamera mobile per controllare le aree a forte rischio degrad ... ilgiorno.it

