Polizia locale di Cava arriva in dotazione un' auto elettrica
La Polizia locale di Cava de' Tirreni amplia il proprio parco veicoli con l'introduzione di una Dacia Spring, un'auto completamente elettrica. Questa scelta si inserisce nell’obiettivo di promuovere pratiche più sostenibili e rispettose dell’ambiente, mantenendo efficacia nelle attività di servizio. La nuova vettura rappresenta un passo verso una mobilità più verde, senza compromessi sulla funzionalità e sull’efficienza operativa della polizia municipale.
Il parco auto della Polizia municipale di Cava de' Tirreni si arricchisce di una nuova auto, una Dacia Spring 100% elettrica. Ieri mattina, don Rosario Sessa, cappellano della Polizia locale, ha impartito la benedizione alla prima auto full electric in dotazione, alla presenza del Sindaco. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
