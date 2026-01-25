Droga e protossido di azoto | denunciato diciannovenne che spacciava nella sua casa
Un ragazzo di 19 anni di Soresina è stato denunciato per spaccio di droga e protossido di azoto, attività svolta nella sua abitazione. Le forze dell’ordine intensificano i controlli contro il traffico di sostanze stupefacenti, con numerosi interventi nelle ultime settimane. La lotta alla droga resta una priorità per le autorità locali, che continuano a monitorare e contrastare i fenomeni illeciti sul territorio.
SORESINA (Cremona) Un 19enne di Soresina nei guai per spaccio di droga. È pressochè quotidiana l’azione delle forze dell’ordine per contrastare spaccio e uso di sostanze stupefacenti: solo negli ultimi sette giorni sono state quasi una decina le persone denunciate o arrestate per reati inerenti il traffico di stupefacenti. Venerdì pomeriggio un 19enne, con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri di Soresina per detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari, durante un normale servizio perlustrativo, si sono insospettiti per il movimento da una abitazione del centro, un sospetto che si è fatto certezza una volta davanti all’ingresso: da quella casa usciva un forte odore di stupefacente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In Bergamasca allarme ‘rifiuti da sballo’: aumentano le bombole di protossido di azoto abbandonateA Bergamo cresce l’allarme per i rifiuti da sballo, con un aumento delle bombole di protossido di azoto abbandonate in spazi pubblici e zone verdi.
