Un ragazzo di 19 anni di Soresina è stato denunciato per spaccio di droga e protossido di azoto, attività svolta nella sua abitazione. Le forze dell’ordine intensificano i controlli contro il traffico di sostanze stupefacenti, con numerosi interventi nelle ultime settimane. La lotta alla droga resta una priorità per le autorità locali, che continuano a monitorare e contrastare i fenomeni illeciti sul territorio.

SORESINA (Cremona) Un 19enne di Soresina nei guai per spaccio di droga. È pressochè quotidiana l’azione delle forze dell’ordine per contrastare spaccio e uso di sostanze stupefacenti: solo negli ultimi sette giorni sono state quasi una decina le persone denunciate o arrestate per reati inerenti il traffico di stupefacenti. Venerdì pomeriggio un 19enne, con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri di Soresina per detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari, durante un normale servizio perlustrativo, si sono insospettiti per il movimento da una abitazione del centro, un sospetto che si è fatto certezza una volta davanti all’ingresso: da quella casa usciva un forte odore di stupefacente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Droga e protossido di azoto: denunciato diciannovenne che spacciava nella sua casa

In Bergamasca allarme ‘rifiuti da sballo’: aumentano le bombole di protossido di azoto abbandonateA Bergamo cresce l’allarme per i rifiuti da sballo, con un aumento delle bombole di protossido di azoto abbandonate in spazi pubblici e zone verdi.

Bergamo, allarme «rifiuti da sballo»: sempre più bombole di protossido di azoto abbandonateA Bergamo, si registra un aumento di rifiuti legati all’utilizzo di bombole di protossido di azoto, spesso abbandonate nel territorio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Droga e protossido di azoto: denunciato diciannovenne che spacciava nella sua casa; Detenzione di droga ai fini di spaccio: denunciato 19enne; Denunciato 19enne: in casa la droga dell'euforia; Soresina, 19enne denunciato per spaccio di stupefacenti - Castelleone: denunciate tre persone per truffa via web.

Droga e protossido di azoto: denunciato diciannovenne che spacciava nella sua casaSoresina, i militari dell’Arma avevano notato un viavai sospetto. Sequestrati anche un bilancino e un coltello intriso di stupefacente. ilgiorno.it

Detenzione di droga ai fini di spaccio: denunciato 19enneI carabinieri hanno scoperto hashish e strumenti per il confezionamento in un’abitazione del centro. Sequestrate anche bombolette di protossido di azoto ... laprovinciacr.it

Corriere della Sera Bergamo: il presidente dell'Aga Enrico Coppola interviene sul problema della sempre più preoccupante diffusione sul territorio della > (bombolette di protossido di azoto) utilizzata da under 21 nell'ambito di un policonsumo di droghe e alco facebook