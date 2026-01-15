Durante un’operazione della Guardia di Finanza, sono stati sequestrati quattro chilogrammi di hashish nascosti nel tettuccio di un’auto. Il cane antidroga Lord ha rilevato immediatamente la presenza della droga, contribuendo all’arresto del corriere. L’intervento evidenzia l’efficacia delle attività di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha portato al sequestro di quattro chilogrammi di hashish e all’arresto di un uomo incaricato del trasporto della sostanza. L’intervento è stato eseguito dai militari del Comando provinciale di Messina, con il supporto dei colleghi di Reggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Arrestato corriere della droga con 35 kg di cocaina sulla tangenziale di Catania

Leggi anche: Corriere della droga e senza patente. Nell’auto cocaina, hashish e soldi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Quattro kg di hashish nel tettuccio dell'auto ma il cane Lord fiuta tutto, arrestato corriere della droga; Messina, tenta l’imbarco con 4 kg di droga: fermato e arrestato.

Nasconde 2 chili di hashish nel tettuccio dell’auto, arrestato corriere - Il corriere aveva ricavato una intercapedine tra il tettuccio e il rivestimento interno. grandangoloagrigento.it