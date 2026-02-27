Trovato morto nell' Arno | dramma in Casentino

Un uomo è stato trovato morto nell'Arno in Casentino. I vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena hanno recuperato il corpo senza vita di una persona identificata come S. I soccorritori sono intervenuti sul posto e hanno estratto la salma dall'acqua. La notizia ha suscitato attenzione nella zona senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli.

Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena a recuperare il corpo senza vita di un uomo, S.F. le sue iniziali, sulle sponde dell'Arno. La tragedia si è verificata al confine tra i territori comunali di Subbiano e Castel Focognano. Qui alle 14 di oggi, 27 febbraio, i vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena ad intervenire sul posto con il supporto dei colleghi elicotteristi.