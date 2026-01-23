Incidente nella notte | travolto da un' auto a pochi metri da casa Morto

Nella notte, lungo la strada provinciale 362 tra Cutrofiano e Supersano, si è verificato un incidente in cui è rimasto vittima Francesco Vincenti, 40 anni, travolto da un'auto. L'evento ha causato la sua morte. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità competenti, mentre le circostanze rimangono da chiarire.

Un tragico incidente stradale è costato la vita a Francesco Vincenti, 40 anni, travolto nella notte lungo la strada provinciale 362 che collega Cutrofiano a Supersano. Il dramma si è consumato intorno alle 23:30 in agro di Cutrofiano. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era uscita in pigiama dalla propria abitazione, situata proprio lungo la provinciale, e stava percorrendo a piedi un tratto della carreggiata. Per cause ancora in fase di accertamento, il 40enne è stato travolto da una Peugeot 206 che sopraggiungeva in quel momento. Alla guida dell'auto si trovava un uomo di 34 anni residente a Supersano. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

