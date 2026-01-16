Ecco il bando per i lavori a Palazzo del Principe Foresto appalto da 25 milioni

È stato pubblicato il bando di gara per l’appalto da 25 milioni di euro destinato ai lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo del Principe Foresto, noto anche come Palazzo delle Finanze, situato in Corso Canalgrande 30 a Modena. L’intervento mira a preservare e valorizzare questo complesso monumentale, garantendo interventi strutturali e di conservazione necessari per il suo mantenimento nel tempo.

