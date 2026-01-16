Ecco il bando per i lavori a Palazzo del Principe Foresto appalto da 25 milioni
È stato pubblicato il bando di gara per l’appalto da 25 milioni di euro destinato ai lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo del Principe Foresto, noto anche come Palazzo delle Finanze, situato in Corso Canalgrande 30 a Modena. L’intervento mira a preservare e valorizzare questo complesso monumentale, garantendo interventi strutturali e di conservazione necessari per il suo mantenimento nel tempo.
È stato pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo del complesso monumentale "Palazzo delle Finanze", conosciuto anche come "Palazzo del Principe Foresto", in Corso Canalgrande 30 a Modena. Le offerte potranno essere presentate fino al 10 febbraio alle 12. L'intervento, finanziato interamente dall'Agenzia del Demanio, prevede un importo a base di gara pari a oltre 25 milioni di euro. Il complesso si sviluppa su una superficie di 11.700 metri quadrati e rientra nel "Piano Città degli immobili pubblici di Modena", siglato nel marzo 2024. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Asilo nido con 2 milioni del Pnrr, il Consiglio di Stato riaggiudica l'appalto e sblocca i lavori
Leggi anche: Federica Mogherini, sospetti sull'acquisto di un palazzo da 3,2 milioni di euro a Bruges. «Così la scuola per diplomatici ha vinto il bando»
Demanio, in gara il restauro del Palazzo delle Finanze di Modena per oltre 25 milioni; Palazzo Foresto, ecco il bando.
Palazzo Foresto, ecco il bando - È uscita la gara per la rigenerazione del Palazzo del Principe Foresto, sede della Prefettura. msn.com
Cirillo: a breve il bando per l’appalto dei lavori dell’auditorium ‘Calipari’ https://www.rivieraweb.it/p=72738 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.