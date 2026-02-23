Dove vedere in tv Berrettini-Nava ATP Santiago 2026 | orario programma streaming

Matteo Berrettini gioca a Santiago del Cile, dopo aver partecipato a Buenos Aires e Rio de Janeiro, per via di una serie di match programmati in Sud America. La sua presenza nel torneo ATP Santiago 2026 deriva dalla volontà di migliorare la posizione in classifica e di affrontare avversari di livello internazionale. La sfida contro Nava si svolge su uno dei campi principali, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. La partita si può seguire in diretta televisiva e in streaming.

Prosegue la trasferta in Sud America per Matteo Berrettini. Dopo le due apparizioni nei tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro, il romano scenderà in campo anche a Santiago del Cile. Sarà l’ultimo torneo sulla terra rossa sudamericana per Berrettini, che spera di raggiungere la prima semifinale dell’anno. Berrettini ha perso al secondo turno a Buenos Aires con il ceco Kopriva dopo che all’esordio aveva battuto l’argentino Federico Coria al termine di una durissima battaglia. Matteo si è poi spinto fino ai quarti di finale in quel di Rio, con le vittorie contro il cileno Barrios Vera ed il serbo Lajovic, prima di perdere con il peruviano Buse in un match segnato anche dalle molte interruzioni per pioggia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Berrettini-Coria, ATP Buenos Aires 2026: orario, programma, streamingGli appassionati di tennis possono già segnare in agenda l’appuntamento con il match tra Matteo Berrettini e Facundo Coria, in programma a Buenos Aires.

Dove vedere in tv Berrettini-Buse oggi, ATP Rio 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini affronta oggi Ignacio Buse nei quarti di finale degli ATP Rio Open 2026, causa il successo ottenuto nelle precedenti partite.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Atalanta-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere Cagliari-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario; Cremonese Genoa in tv e streaming: dove vedere la partita; Dove vedere Atalanta-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario.

Dove vedere in tv Berrettini-Nava, ATP Santiago 2026: orario, programma, streamingProsegue la trasferta in Sud America per Matteo Berrettini. Dopo le due apparizioni nei tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro, il romano scenderà in ... oasport.it

Inter-Bodo/Glimt: orario e dove vederla in tv e streamingDove vedere Inter-Bodo/Glimt in TV e streaming: SKY o Amazon? Tutte le informazioni per seguire in diretta la sfida di Champions League. fantacalcio.it

Tornei della settimana Santiago del Cile - Atp 250 Francisco Cerundolo e Luciano Darderi le prime due teste di serie. Luciano all'insegnamento della Top20. Italiani in gara 1. Turno (Darderi direttamente al secondo) Passaro - Vallejo Berrettini- Nava Pellegrin - facebook.com facebook