A Roma, vicino alla Stazione Termini, si trova una scuola italiana dedicata alla formazione degli artigiani che realizzano le medaglie olimpiche. Qui, giovani studenti imparano tecniche tradizionali e moderne per creare i premi assegnati ai vincitori delle Olimpiadi. La struttura si distingue per il suo approccio pratico e per la cura nel trasmettere competenze specializzate nel settore.

Nel cuore di Roma, a due passi dalla Stazione Termini, esiste un luogo dove il tempo sembra scorrere a un ritmo diverso. Le mani affondano nell’argilla, i bulini incidono il metallo con una precisione millimetrica, i forni fondono il bronzo come accadeva secoli fa. Eppure qui, in questo palazzo storico del quartiere Esquilino, si forgia anche il futuro: le medaglie che gli atleti di Milano-Cortina 2026 stringeranno tra le mani nascono tra queste mura. Benvenuti alla Scuola dell’Arte della Medaglia, un’istituzione quasi centovent’anni di vita che continua, contro ogni logica dell’era digitale, a custodire e trasmettere le arti più antiche dell’umanità. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

