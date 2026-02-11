Enrico Casella | la mente dietro le medaglie olimpiche della ginnastica italiana

Enrico Casella, il tecnico che ha portato in Italia le medaglie olimpiche di ginnastica, si distingue per la sua capacità di allenare con metodo e passione. Da anni lavora dietro le quinte, creando programmi e strategie che hanno portato i ginnasti italiani a ottenere risultati storici. La sua esperienza e il suo approccio concreto hanno fatto la differenza nelle competizioni più importanti.

Dietro ogni grande medaglia c'è una visione, un metodo e una mente capace di guardare oltre il presente. A Ginnasticomania arriva Enrico Casella, CT della Nazionale Italiana di ginnastica artistica, uno degli allenatori più influenti della storia recente dello sport azzurro. Casella è il tecnico che ha accompagnato Vanessa Ferrari fino all'argento olimpico al corpo libero ai Giochi di Tokyo, e che a Parigi ha guidato l'Italia femminile verso risultati storici: l'argento olimpico a squadre, l'oro individuale di Alice D'Amato e il bronzo di Manila Esposito, scrivendo una delle pagine più importanti della ginnastica italiana.

