' Il senso della realtà' presentazione del libro di Anna Maria Lorusso organizzata da Ferra Cambia

La presentazione del libro ‘Il senso della realtà’ di Anna Maria Lorusso si terrà mercoledì 28 alle 17.30 al Libraccio di piazza Trento e Trieste, organizzata da Ferrara Cambia. L’evento offre l’opportunità di approfondire temi legati alla semiotica e all’analisi dei testi giornalistici, in un contesto informativo e rispettoso.

Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Mercoledì 28 alle 17.30, al Libraccio di piazza Trento e Trieste si terrà, organizzata da Ferrara Cambia, la presentazione del volume ‘Il senso della realtà’ di Anna Maria Lorusso, professore ordinario di Semiotica della cultura e analisi dei testi giornalistici nell’Università di Bologna. Introdurrà Andrea Maggi, presidente di Ferrara, modererà Giuseppe Ucci. Il libro della Lorusso accompagnerà il lettore attraverso quattro esempi – la televisione dei reality, il true crime, ossia le trasmissioni che fondono fatti reali di crimini con tecniche narrative, documentari cospirazionisti e i video creati dall’intelligenza artificiale – in una riflessione su come sia sempre più difficile distinguere verità e realtà.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Anna Maria Lorusso

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Anna Maria Lorusso

Argomenti discussi: Al Libraccio Anna Maria Lorusso presenta Il senso della realtà; Scuola, l'esperta: Questo non è bullismo. I ragazzi hanno perso il senso della realtà e la violenza è un modello; Esteban Vicente. Il pittore della realtà all’Instituto Cervantes di Roma; I guardoni sentimentali.

Scuola, l'esperta: «Questo non è bullismo. I ragazzi hanno perso il senso della realtà e la violenza è un modello»La psicanalista Pigozzi: «I ragazzi sono eticamente inconsistenti ma bisogna metterli in condizione di salvarsi, di agire in modo civile nel reale» ... corrieredelveneto.corriere.it

Anna Maria Lorusso Dov’è finita quella cosa chiamata realtàGià allieva e poi collaboratrice di Umberto Eco, Anna Maria Lorusso insegna Semiotica all’università di Bologna. Nel suo nuovo saggio, Il senso della realtà (La nave di Teseo), riflette sul perché, ... repubblica.it

Da Annamaria tra forno e fornelli - facebook.com facebook