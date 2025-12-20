Chivu rivendica le scelte dopo Bologna Inter | Gestione necessaria non rimpiango nulla
Inter News 24 Chivu Inter, il tecnico nerazzurro spiega le decisioni in Supercoppa: dalla panchina di Lautaro, Çalhanoglu e Akanji ai rigori. Dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Supercoppa Italiana contro il Bologna, Cristian Chivu non arretra di un centimetro e rivendica con fermezza le proprie scelte. Il tecnico nerazzurro, nel post partita, chiarisce i motivi che lo hanno portato a tenere inizialmente in panchina Lautaro Martínez, utilizzato solo per una ventina di minuti, e a rinunciare dall’inizio a due pilastri come Akanji e Hakan Çalhanoglu. GESTIONE DELLA ROSA – «Noi abbiamo ambizioni importanti e siamo attesi da un ciclo intenso di impegni a gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com
