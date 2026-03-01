Dopo l'attacco all'Iran si va verso una guerra regionale

Da fanpage.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'attacco all'Iran, si registra un aumento delle tensioni nella regione. Nei primi bombardamenti, è stato ucciso il leader supremo iraniano, mentre l'Iran stessa ha risposto attaccando i Paesi del Golfo. La situazione si sta aggravando, e le forze coinvolte si preparano a un possibile escalation militare. La crisi si sta sviluppando in un'area già segnata da conflitti e instabilità.

23 anni dopo l'invasione dell'Iraq il Medio Oriente è ancora una volta sull'orlo di una crisi. Ali Khamenei è stato ucciso nei primi bombardamenti, mentre l'Iran bombardava i Paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

I team di Formula 1 bloccati dopo l’attacco Israele-Usa all’Iran: voli cancellati verso MelbourneI protagonisti di Formula 2 e Formula 3 sono bloccati negli aeroporti di scalo, il team Ferrari ha rimandato la partenza verso l'Australia dove il GP...

Caso Balto, dopo la condanna per l’ex veterinario Guerra va processo anche l’uomo che custodiva il caneDopo la condanna del veterinario di Ravenna che praticò l’eutanasia al Labrador Balto senza che fosse in pericolo di vita, va a processo anche...

Dopo l'attacco all'Iran si va verso una guerra regionale: uccisa la guida suprema Ali Khamenei

Video Dopo l'attacco all'Iran si va verso una guerra regionale: uccisa la guida suprema Ali Khamenei

Tutto quello che riguarda Dopo.

Temi più discussi: Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI; Perché Trump ha deciso di attaccare adesso l’Iran e cosa può succedere ora; Cosa succederà al prezzo del petrolio dopo l'attacco all'Iran; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'.

dopo l attacco allAttacco all’Iran, oltre 58mila italiani nell’area. Crosetto e BigMama bloccati a DubaiLeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco all’Iran, oltre 58mila italiani nell’area. Crosetto e BigMama bloccati a Dubai ... tg24.sky.it

dopo l attacco allStretto di Hormuz chiuso dopo l'attacco in Iran, i Pasdaran bloccano il passaggio delle navi: le conseguenzeL'Iran ha imposto la chiusura dello Stretto di Hormuz in risposta all'attacco di Usa e Israele: i rischi sull'economia mondiale del blocco dei Pasdaran ... virgilio.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.