Caso Balto dopo la condanna per l'ex veterinario Guerra va processo anche l'uomo che custodiva il cane

Dopo la condanna del veterinario di Ravenna che praticò l’eutanasia al Labrador Balto senza che fosse in pericolo di vita, va a processo anche l’83enne che custodiva il cane il giorno della soppressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mauro Guerra, l’ex veterinario del “caso Balto”, è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusioneIl Tribunale di Ravenna condanna l’ex veterinario Mauro Guerra a 4 anni e 2 mesi per maltrattamenti, frodi, reati fiscali scoperti dopo il "caso...

Radiato dall’albo Mauro Guerra, il veterinario del “caso Balto”. Attesa per la sentenza: chiesti 13 anni e 4 mesi di reclusioneL'ex veterinario ora attende la sentenza finale del processo a suo carico per maltrattamento e uccisione di animali, detenzione illegale di farmaci,...

Temi più discussi: Ravenna, tutta la storia del veterinario Mauro Guerra condannato e radiato per uccisione di animali: dal caso Balto all'evasione contestata da un milione di euro; Mauro Guerra, l'ex veterinario del caso Balto, è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione; Veterinario Guerra condannato a 4 anni di reclusione Accusa di uccisione e maltrattamento di animali.

Ravenna. Dopo la condanna del veterinario Guerra a giudizio il custode del cane BaltoSi aprirà un nuovo processo per la morte del cane Balto, il labrador soppresso dal dottor Mauro Guerra nell’agosto del 2020, la cui eutanasia ... corriereromagna.it

Ravenna, tutta la storia del veterinario Mauro Guerra condannato e radiato per uccisione di animali: dal «caso Balto» all'evasione contestata da un milione di euroLa condanna a 4 anni e due mesi: durante le indagini era emerso che il veterinario avesse provocato la morte per eutanasia di svariati animali. Un processo che divide sostenitori del veterinario e ass ... corrieredibologna.corriere.it

Il Tribunale di Ravenna ha condannato l’ex veterinario Mauro Guerra a 4 anni e 2 mesi di reclusione nel procedimento nato dal “caso Balto”. Una sentenza che chiude il primo grado di una vicenda giudiziaria iniziata nel 2020 e che riapre il dibattito sulle resp - facebook.com facebook