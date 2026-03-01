Dopo l’acqua rossa nel Serio quella azzurro fluo a Vertova | scattano le analisi

A Vertova sono state rilevate acque azzurro fluo nel torrente, seguito da analisi ufficiali. Questo rappresenta il quarto episodio di allarme ambientale negli ultimi mesi, dopo la moria di pesci nel torrente Oneto in Val Cavallina e le colorazioni rossastre e schiumose delle acque del fiume Serio. Le autorità competenti stanno intervenendo per approfondire la situazione.

Vertova. È il quarto episodio che desta allarme ambientale registrato negli ultimi mesi, dopo la moria di pesci nel torrente Oneto in Val Cavallina e dopo i fenomeni di schiuma e colorazione rossastra delle acque del fiume Serio. Sabato 28 febbraio è stata segnalata una marcata colorazione azzurra nelle acque del torrente che attraversa il comune di Vertova. L’amministrazione è intervenuta tempestivamente, attivando le procedure previste in situazioni di questo tipo. Sono state immediatamente allertate le autorità competenti – Protezione Civile, Carabinieri e Arpa – per effettuare gli accertamenti necessari. I tecnici sono al lavoro per individuare l’origine del fenomeno e valutarne le eventuali conseguenze sull’ambiente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Moria di pesci nel torrente Oneto, è allarme: sostanze inquinanti in acqua? Scattano le analisiBergamo, 2 febbraio 2026 – Sono stati i pescatori della zona a segnalare l’anomalia.

Leggi anche: Montagna di schiuma bianca nel Serio, l’allarme dei pescatori. Nei giorni scorsi acqua rossa

Allarme per il Bisenzio. L’acqua del fiume si colora di rosso . Scattano le indaginiLa brutta sorpresa ieri poco dopo l’ora di pranzo. Le immagini dello sversamento all’altezza della Briglia a Vaiano sono circolate sui social. Arpat ha già fatto i campionamenti. I risultati domani. msn.com

Dopo la notizia del fascicolo aperto dalla Procura di Belluno per le ipotesi di reato di "disastro e frana colposi", arriva la nota di Simico firmata dal commissario Saldini Leggi l’articolo tinyurl.com/3dh89s8y facebook