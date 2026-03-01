Doncic compleanno con la colpo dei Lakers E nel riscaldamento segna anche la figlia di LeBron

Lo sloveno festeggia i 27 anni segnando 26 punti nella vittoria contro Golden State. Durante il riscaldamento, la figlia di LeBron James, di 11 anni, si è riscaldata insieme al padre, mentre Luka Doncic ha concluso la partita con una prestazione significativa. La celebrazione del compleanno si è svolta con il supporto dei Lakers e la presenza di famiglie coinvolte nel match.

Lo sloveno festeggia i 27 anni con 26 punti e il successo su Golden State. Zhuri James, 11 anni, si scalda col padre. Miami sgambetta Houston nonostante un Durant super. Charlotte s'impone su Portland e Toronto si conferma squadra da trasferta sbancando Washington.