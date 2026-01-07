NBA Lakers ancora vincenti con Doncic e LeBron | successi anche per Wizards Timberwolves e Mavericks

I Lakers consolidano la loro serie di vittorie con una prestazione convincente contro New Orleans, grazie a Doncic e LeBron James. Nel frattempo, anche Wizards, Timberwolves e Mavericks ottengono successi recenti, mentre San Antonio subisce una sconfitta nonostante la presenza di Wembanyama. Continua il momento difficile per Indiana, in un quadro di partite che testimoniano l’evoluzione delle squadre NBA in questa fase della stagione.

Terza vittoria consecutiva per i Lakers a New Orleans con 30 punti a testa per Doncic e James. Cade San Antonio nonostante Wembanyama, prosegue il momento difficile di Indiana. Prosegue il momento positivo dei Los Angeles Lakers, che centrano la terza vittoria consecutiva superando in trasferta i New Orleans Pelicans per 111-103. Ancora una volta . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: NBA, i risultati della notte (26 novembre): Doncic trascina i Lakers sui Clippers, Wizards alla seconda vittoria

Leggi anche: Nba, i Dallas Mavericks licenziano il ds Harrison responsabile del passaggio di Doncic ai Lakers (Espn)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

BM NBA TIME / Il recap della notte: Booker piega OKC con una tripla decisiva, seconda vittoria consecutiva per i Lakers sui Grizzlies - di Matteo Parma; Lakers-Grizzlies in diretta streaming gratis: dove vedere la partita NBA; Notte NBA ricca di colpi di scena: cade la capolista, spettacolo a Ovest e a Est; Pronostico LA Lakers - Memphis Grizzlies - NBA.

NBA, i risultati della notte. James e Doncic trascinano i Lakers, cadono gli Spurs - Diventano tre le vittorie consecutive per i Los Angeles Lakers, che superano 111- oasport.it