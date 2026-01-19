Morirò anch’io premendo il cuscino | il messaggio della mamma prima di tentare di soffocare la figlia di 5 mesi

Una giovane madre a Catania è stata arrestata mentre tentava di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. Prima dell’intervento delle forze dell’ordine, la donna aveva scritto un messaggio inquietante: “Morirò anch’io premendo il cuscino”. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione, evidenziando la gravità di comportamenti potenzialmente dannosi e la necessità di interventi di tutela per i minori.

A Catania, una donna di 20 anni ha tentato di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. L’intervento tempestivo dei carabinieri, allertati dalla sorella tramite un sms, ha evitato il peggio. L’episodio si è verificato nel rione Marinaro della Plaia, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza familiare e sulle condizioni della madre. La bambina è stata soccorsa e ora si trova sotto osservazione.

