Domenica In Sanremo 2026 ha annunciato la presenza di Fedez tra gli ospiti, con la sua partecipazione prevista durante la serata di domenica. La trasmissione si svolgerà in prima serata e la sua esibizione è programmata per un orario ancora da confermare, ma si presume che si svolgerà nel corso della serata. La data dell’evento è fissata per la domenica.

Quando ci sarà (a che ora) canta Fedez (con Marco Masini) a Domenica In di Mara Venier in onda oggi, 1 marzo, su Rai 1 nello speciale su Sanremo 2026? Molti fan del programma e del Festival se lo stanno chiedendo, e vogliono sapere quando canterà il proprio beniamino. Il cantante, secondo la scaletta, si esibirà intorno alle ore XXX. Oggi pomeriggio, oltre al vincitore del Festival di Sanremo 2026, Mara Venier ospiterà tutti gli altri cantanti in gara al Festival. Tutti avranno la possibilità di esibirsi e di rispondere alle domande dei giornalisti e vip presenti in teatro. Quindi nel dettaglio oggi rivedremo: Raf, Tredici Pietro, Tommaso... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Fedez, a che ora

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Fedez durante la quarta serata del FestivalQuando canta (a che ora) Fedez stasera, 27 febbraio, nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si...

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Fedez durante la terza serata del FestivalSanremo 2026: quando canta (a che ora) Fedez durante la terza serata del Festival Quando canta (a che ora) Fedez stasera, 24 febbraio, nel corso...

Olly, Juli - Questa domenica (Versione Karaoke Academy Italia)

Contenuti utili per approfondire Domenica

Temi più discussi: Domenica In - Speciale Sanremo, oggi con Mara Venier: i 30 big e gli ospiti; Domenica In - S2025/26 - Speciale Sanremo - 01/03/2026 - in diretta su Rai 1 01/03/2026 alle 17:20; Domenica In, speciale Sanremo 2026: Mara Venier spegne il Festival e scansa le polemiche. Perché; Sanremo 2026, eventi collaterali- Domenica 22 febbraio.

Domenica In, speciale Sanremo 2026: Mara Venier spegne il Festival e scansa le polemiche. PerchéOggi – 1 marzo – la maxi puntata di Domenica In tutta sul Festival: la durata speciale, gli ospiti e le anticipazioni. libero.it

La scaletta di Domenica In: orario di inizio e i cantanti di Sanremo 2026Domenica 1 marzo alle ore 14 va in onda su Rai1 la puntata speciale di Domenica In in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo ... fanpage.it

Buona Domenica a tutti da Beffi (AQ), un piccolo gioiello incastonato nella Valle dell’Aterno. #viaggiaconwallace #borghidaraccontare #beffi - facebook.com facebook

Domenica a tinte nerazzurre Sunday with the Nerazzurri #SassuoloAtalanta #GoAtalantaGo x.com