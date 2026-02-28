Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci si esibirà sul palco nella fascia oraria prevista per la conclusione dell’evento, intorno alle 23.30. La sua performance sarà parte della scaletta che comprende anche altri artisti, con il pubblico e la diretta televisiva che seguiranno attentamente ogni momento. La serata si concluderà con l’ultima esibizione prevista in quel momento.

Quando canta (a che ora) Sal Da Vinci stasera, 28 febbraio, nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si esibirà con il suo brano in gara nel corso della serata come 12esimo. Indicativamente intorno alle ore 22,10. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita dei cantanti) della serata finale del Festival di Sanremo 2026: Abbiamo visto quando canta (a che ora) Sal Da Vinci, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Sal Da Vinci durante la serata finale del Festival

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Arisa durante la serata finale del FestivalQuando canta (a che ora) Arisa stasera, 28 febbraio, nel corso della finale del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? La cantante si esibirà con...

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Andrea Bocelli durante la serata finale del FestivalQuando canta (a che ora) Andrea Bocelli stasera, 28 febbraio, nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il...

Sanremo 2026 - Sal Da Vinci alle prove con l'orchestra

Una raccolta di contenuti su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Sanremo 2026, la Top 5 della terza serata: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci; La seconda puntata del Festival; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: l'ordine di esibizione, a che ora si inizia e finisce, le nuove proposte; Scaletta prima serata Sanremo 2026: a che ora canta Fedez e quando ci sono Olly, Max Pezzali e Tiziano Ferro.

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Arisa durante la serata finale del FestivalSanremo 2026: quando canta (a che ora) Arisa durante la serata finale del Festival della canzone. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Andrea Bocelli durante la serata finale del FestivalSanremo 2026: quando canta (a che ora) Andrea Bocelli durante la serata finale del Festival. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

«A quell'epoca l'uomo doveva essere più grande d'età», racconta Sal Da Vinci, ricordando il primo incontro con Paola Pugliese. La loro storia è iniziata quando lui aveva appena 15 anni e lei 16. Si sono conosciuti durante una festa di compleanno e per Sal è - facebook.com facebook

Sal Da Vinci ripercorre mezzo secolo di carriera tra rifiuti, promesse mantenute e una standing ovation che lo ha colto di sorpresa. «La vita è un campionato», dice. E difende la sua canzone, Per sempre sì, come un inno all’amore universale: «Le canzoni non x.com