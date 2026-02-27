Sanremo 2026 | quando canta a che ora Fedez durante la quarta serata del Festival

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, in programma il 27 febbraio e trasmesso su Rai 1, Fedez si esibirà con il suo brano in gara come 25esimo. La sua performance è prevista per circa mezz'ora dopo l'inizio della serata, intorno alle 23:00. La sua esibizione sarà visibile in diretta televisiva e online.

Quando canta (a che ora) Fedez stasera, 27 febbraio, nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si esibirà con il suo brano in gara nel corso della serata come 25esimo. Indicativamente intorno alle ore 00,20. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita dei cantanti) della quarta serata del Festival di Sanremo 2026: Abbiamo visto quando canta (a che ora) Fedez, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

