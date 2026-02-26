Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, il cantante non salirà sul palco in questa occasione. La sua presenza in programma non prevede un'esibizione in questa fase dell'evento, lasciando spazio ad altri artisti e performance. La serata prosegue con le esibizioni degli altri partecipanti, senza coinvolgere il cantante in questione in questa data specifica.

. Quando canta (a che ora) Fedez stasera, 24 febbraio, nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante stasera non si esibirà. Essendosi esibito ieri, lo rivedremo “solo” domani nel corso della serata Cover. Stasera sul palco dell’Ariston saliranno: Arisa. Eddie Brock. Francesco Renga. Leo Gassmann. Luché. Malika Ayane. Mara Sattei. Maria Antonietta e Colombre. Michele Bravi. Raf. Sayf. Sal Da Vinci. Samurai Jay. Serena Brancale. Tredici Pietro. Streaming e tv. Abbiamo visto quando canta (a che ora) Fedez, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Fedez durante la terza serata del Festival

