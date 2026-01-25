Domenica In, condotta da Mara Venier, ritorna con una nuova edizione. In vista del Festival di Sanremo 2024, la trasmissione dedica attenzione alla storia della manifestazione musicale più celebre in Italia. Recentemente, si sono verificati episodi di insulti nei confronti di Iva Zanicchi, suscitando discussioni sui social e nel pubblico. La puntata offrirà approfondimenti sui protagonisti del festival e sulle tematiche attuali legate alla musica italiana.

Torna Domenica In condotta da Mara Venier. A meno di un mese dall’inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo (in programma dal 24 al 28 febbraio), la puntata dedica un ampio spazio alla storia della kermesse musicale più famosa d’Italia. Tra gli ospiti musicali ci saranno grandi protagonisti del passato e del presente che si esibiranno live nei brani che hanno segnato le loro carriere: Iva Zanicchi, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, i Dik Dik, Mal e Pierdavide Carone. E proprio durante l'esibizione di Iva Zanicchi ecco che i soliti leoni da tastiera si scatenano sui social: "Non so che pastiglietta abbia preso, ma sta stonando come non mai; almeno zingara la sta beccando", si legge su X. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Domenica In, insulti vergognosi a Iva Zanicchi: "Starnazza"

Iva Zanicchi a Domenica In: “Fate il Presepe, Non Lasciatevi Intimidire”Iva Zanicchi invita a preservare le tradizioni natalizie, invitando a non rinunciare al Presepe e alla Natività.

Iva Zanicchi, la pastiglia magica a Domenica In: “Ora posso cantare”Iva Zanicchi, ospite a Domenica In, ha condiviso il suo ritorno alla musica grazie a una semplice pastiglia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: I vergognosi insulti a Guido Crosetto per gli elogi a Bettino Craxi; Insulti sessisti, solidarietà trasversale per Micaela Vitri; Insulti sessisti e minacce a Micaela Vitri. Solidarietà bipartisan: Punire gli odiatori; Torino-Roma, vergognosi insulti durante il minuto di silenzio per Commisso.

Dagli insulti a microfono aperto alla caduta a Domenica In, Ricchi e Poveri protagonisti di primo e ultimo meme del 2025La caduta a Domenica IN non è il solo momento televisivo memorabile dei Ricchi e Poveri in questo 2025. Anzi, erano stati proprio loro a inaugurare l’annata con gli insulti di Angelo in diretta a ... fanpage.it

Tommaso Cerno choc a Domenica In: I social? Non li apro più, troppa violenza/ Ho caterve di insultiTommaso Cerno ha portato a galla un tema molto importante e sentito nella nostra società, quello dell’odio online. Ormai è chiaro, infatti, che tra i problemi che colpiscono i giovani è quello degli ... ilsussidiario.net

Buona Domenica a tutti . Oggi un post con i primi stemmi di vari club . Alcuni sono davvero particolari . Quali sono i vostri preferiti E quelli che invece magari proprio non vi piacciono Per favore però niente beceri insulti . - facebook.com facebook