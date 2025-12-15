Iva Zanicchi a Domenica In | Fate il Presepe Non Lasciatevi Intimidire

Iva Zanicchi invita a preservare le tradizioni natalizie, invitando a non rinunciare al Presepe e alla Natività. Durante Domenica In, l’artista ha lanciato un appello forte, criticando chi, per timore di offendere, preferisce eliminare simboli religiosi dalle scuole, sottolineando l’importanza di mantenere vive le radici culturali e spirituali del Natale.

© Lawebstar.it - Iva Zanicchi a Domenica In: “Fate il Presepe, Non Lasciatevi Intimidire” L’Aquila di Ligonchio lancia un duro appello per la salvaguardia delle tradizioni natalizie, attaccando chi nega la Natività nelle scuole per paura di offendere. L’Appello Infuocato di Iva Zanicchi Contro il Politicamente Corretto Ospite di Mara Venier a Domenica In, Iva Zanicchi ha concluso la sua intervista con un appello di forte impatto emotivo. La . L'articolo proviene da lawebstar.it. Lawebstar.it Iva Zanicchi canta Dolce far niente - Domenica In 11/05/2025 "Fate il presepe, non lasciatevi intimidire". L'appello di Iva Zanicchi per il Natale - La cantante si è poi rivolta a chi, nelle scuole, nega la rappresentazione della natività per non offendere chi professa un'altra religione: "Dovete vergognarvi" ... msn.com

Iva Zanicchi: “Quando sento che a scuola non hanno fatto il presepe per non offendere gli altri… vergogna!” - Ieri, 14 dicembre, la cantante Iva Zanicchi è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, programma di Rai1. tecnicadellascuola.it

Iva Zanicchi ospite a Domenica In. Insieme a Mara Venier ha parlato del suo libro «Quel profumo di brodo caldo», un volume di memorie e ricette pubblicato da Mondadori: una cucina povera ma ricchissima di sapori, fatta di burro, formaggi, polenta, funghi, pa - facebook.com facebook

A #DomenicaIn ospiti @ivazanicchi #RiccardoCocciante @RVecchioni @GioPanariello @maravenierof x.com