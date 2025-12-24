Musei statali aperti durante le festività natalizie | il calendario del Ministero della Cultura con ingressi gratuiti per la domenica al museo

Il Ministero della Cultura ha comunicato le date di apertura dei luoghi della cultura statali durante le festività natalizie. I musei statali, i complessi monumentali e i parchi archeologici resteranno accessibili al pubblico il 24 dicembre, il 26 dicembre, l'1 gennaio 2026 e il 6 gennaio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

