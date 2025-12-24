Musei statali aperti durante le festività natalizie | il calendario del Ministero della Cultura con ingressi gratuiti per la domenica al museo

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Cultura ha comunicato le date di apertura dei luoghi della cultura statali durante le festività natalizie. I musei statali, i complessi monumentali e i parchi archeologici resteranno accessibili al pubblico il 24 dicembre, il 26 dicembre, l'1 gennaio 2026 e il 6 gennaio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

