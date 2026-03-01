Domenica al museo ingressi gratuiti nei luoghi della cultura Cosa visitare in Umbria

Domenica al museo torna in tutta Italia con ingressi gratuiti nei luoghi culturali statali. In Umbria, musei e parchi archeologici saranno aperti senza costi per i visitatori. L'iniziativa, promossa dal Ministero della cultura, permette di scoprire varie attrazioni e siti storici senza spendere. La giornata si svolge ogni prima domenica del mese, offrendo l’opportunità di visitare diverse strutture della regione.