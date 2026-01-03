Domenica al Museo | ingressi gratuiti nei musei catelli e parchi archeologici di Bari e provincia

Domenica 4 gennaio torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre ingressi gratuiti nei musei, catelli e parchi archeologici di Bari e provincia. Un’occasione per scoprire e valorizzare il patrimonio culturale locale in modo semplice e accessibile, senza costi. Si tratta di un’opportunità per visitare i luoghi della storia e dell’arte della nostra regione in una giornata dedicata alla cultura.

Domenica 4 gennaio si rinnova l'appuntamento con la #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso con prenotazione.

