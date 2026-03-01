Distruggiamo il suolo e poi mettiamo cerotti Paolo Pileri | serve una rivoluzione culturale

Un esperto in urbanistica ha dichiarato che il modo in cui utilizziamo il suolo sta causando danni irreversibili, e ha aggiunto che spesso si interviene con soluzioni temporanee anziché affrontare i problemi alla radice. Sono in programma quattro incontri dedicati a discutere di ambiente ed ecologia, con un focus particolare sugli stili di vita quotidiani e il loro impatto sulla natura.

L'esperto: non si fa prevenzione, continuiamo a urbanizzare in aree alluvionali, a rischio di frana e inondazione. Interverrà il 4 marzo ad Ambivere su "Cosa mangi se distruggi tutto?". Il percorso proseguirà con Telmo Pievani e Silvano Petrosino. Spettacolo contro lo spreco alimentare a Mapello Quattro appuntamenti imperdibili per tornare a parlare di ambiente ed ecologia mettendo al centro gli stili di vita quotidiani e il loro impatto. Il gruppo culturale interparrocchiale Fratelli Tutti di Ambivere–Mapello–Valtrighe propone un percorso dal titolo eloquente: "Alla ricerca di un limite. per essere felici. Come mangi? Come ti vesti? Come viaggi?".