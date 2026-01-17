Valditara propone metal detector nelle scuole a rischio dopo la morte dello studente a scuola | Serve una rivoluzione culturale su autorità e responsabilità

Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha proposto l'installazione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, in seguito alla tragica perdita di uno studente a La Spezia. Durante un’intervista, ha sottolineato la necessità di una rivoluzione culturale che coinvolga autorità e responsabilità per garantire ambienti scolastici più sicuri e controllati. Questa proposta si inserisce nel dibattito sulla sicurezza e sulla tutela degli studenti nelle istituzioni educative italiane.

Il Ministro ha espresso vicinanza ai genitori della vittima e alla comunità scolastica, annunciando l’intenzione di introdurre misure di sicurezza più stringenti negli istituti considerati a maggior rischio. La preside dell’istituto coinvolto risulta molto scossa dall’accaduto secondo quanto riferito dal titolare del dicastero. Valditara ha proposto l’installazione di metal detector nelle scuole che presentano maggiori criticità. “Quello che noi possiamo e dobbiamo fare, a mio avviso, in quelle scuole, diciamo, di maggior rischio, dove vi sono delle problematiche, è consentire al preside di installare, magari d’intesa con il prefetto, dei metal detector”, ha dichiarato il Ministro. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Studente ucciso a scuola a La Spezia, il CNDDU scrive a Valditara: “Metal detector negli istituti, basta armi in classe” Leggi anche: Studente accoltellato in classe, metal detector a scuola: sta succedendo davvero in Italia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Studente ucciso a scuola a La Spezia, il CNDDU scrive a Valditara: “Metal detector negli istituti, basta armi in classe”; Studente accoltellato a scuola è in condizioni critiche. Fermato un compagno. Valditara: 'Episodio gravissimo'; Tragedia alla Spezia: il CNDDU chiede metal detector dopo la morte dello studente; Accoltellato in classe da un compagno, muore uno studente di 18 anni. Valditara "Possibile uso metal detector nelle scuole a maggior rischio" - "Voglio innanzitutto trasmettere la mia vicinanza ai genitori del ragazzo ucciso e la mia vicinanza anche alla scuola, a tutte le componenti: dagli studenti, ai docenti, ai presidi. laprovinciacr.it

