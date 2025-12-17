Avanzano i lavori contro il dissesto idrogeologico | interventi su via Trombetta e altre strade comunali

I lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico proseguono con successo, con interventi in corso su via Trombetta e altre strade comunali. Questi interventi rappresentano un passo importante per la sicurezza e la tutela del territorio, garantendo una risposta efficace alle criticità e preservando il patrimonio urbano. Il rispetto dei tempi previsti testimonia l’impegno dell’amministrazione nel migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Procedono secondo programma i lavori di mitigazione del movimento franoso in via Trombetta, uno degli interventi più rilevanti previsti sul territorio comunale. Dai rilievi tecnici effettuati è emersa la presenza di un significativo flusso di circolazione delle acque, che verrà correttamente.

