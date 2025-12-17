Avanzano i lavori contro il dissesto idrogeologico | interventi su via Trombetta e altre strade comunali

I lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico proseguono con successo, con interventi in corso su via Trombetta e altre strade comunali. Questi interventi rappresentano un passo importante per la sicurezza e la tutela del territorio, garantendo una risposta efficace alle criticità e preservando il patrimonio urbano. Il rispetto dei tempi previsti testimonia l’impegno dell’amministrazione nel migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Ischia, sopralluogo ai Maronti per i lavori contro il dissesto - Sopralluogo alla spiaggia dei Maronti, la più grande di Ischia, da parte del commissario alla Ricostruzione dell'isola Giovanni Legnini che oggi insieme al sindaco di Barano Dionigi Gaudioso ed ai ... ansa.it

Opere contro il rischio idrogeologico, avanzano i lavori al Fosso delle Conce - Avanzano i lavori al Fosso delle Conce a Recanati con opere di ingegneria idraulica per mitigare il rischio idrogeologico. ilrestodelcarlino.it

Dissesto, dalla Regione 10 milioni per la provincia di Pavia

