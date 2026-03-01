Disordini nel carcere di Piazza Lanza l' appello del Sappe | Assurdo il mancato intervento del gruppo di intervento operativo

Nel carcere di Piazza Lanza a Catania si sono verificati disordini nella Sezione Isolamento durante le ultime 48 ore. Momentaneamente si sono registrati momenti di tensione e scontri tra i detenuti e le forze dell’ordine. Il Sindacato di Polizia Penitenziaria ha chiesto un intervento immediato e ha evidenziato la mancanza di un’azione da parte del gruppo di intervento operativo.

