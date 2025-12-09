Asia sud-orientale oltre 4 milioni di studenti senza scuola a causa dei disastri climatici

In Asia sud-orientale, i disastri climatici stanno causando una crisi educativa senza precedenti, con oltre 4 milioni di studenti costretti a lasciare le scuole. Le calamità naturali continuano a compromettere l’accesso all’istruzione, aggravando le sfide sociali e future di questa regione.

In diverse aree del sud-est asiatico, milioni di bambini hanno dovuto abbandonare le aule scolastiche a causa dell'impatto diretto dei disastri climatici. Secondo quanto dichiarato dal vice portavoce dell'Unicef, Ricardo Pires, sono almeno 4,1 milioni gli studenti la cui istruzione è stata interrotta da eventi estremi nelle ultime settimane.