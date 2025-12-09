Asia sud-orientale oltre 4 milioni di studenti senza scuola a causa dei disastri climatici

Orizzontescuola.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Asia sud-orientale, i disastri climatici stanno causando una crisi educativa senza precedenti, con oltre 4 milioni di studenti costretti a lasciare le scuole. Le calamità naturali continuano a compromettere l’accesso all’istruzione, aggravando le sfide sociali e future di questa regione.

In diverse aree del sud-est asiatico, milioni di bambini hanno dovuto abbandonare le aule scolastiche a causa dell’impatto diretto dei disastri climatici. Secondo quanto dichiarato dal vice portavoce dell’Unicef, Ricardo Pires, sono almeno 4,1 milioni gli studenti la cui istruzione è stata interrotta da eventi estremi nelle ultime settimane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

asia sud orientale oltreEmergenza in Asia sud-orientale: oltre un migliaio di vittime per alluvioni e frane in 4 nazioni - orientale negli ultimi giorni ha causato una catastrofe umanitaria ... ilmetropolitano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Asia Sud Orientale Oltre