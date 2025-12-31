Athos Salomè e il 2026 apocalittico | tra AI e disastri naturali!

Athos Salomè, noto come il “Nostradamus vivente”, anticipa un 2026 caratterizzato da sfide globali, tra crisi ambientali, rivoluzioni tecnologiche e un possibile risveglio spirituale. Le sue previsioni suggeriscono un futuro complesso, in cui l’equilibrio tra progresso e sostenibilità sarà fondamentale. In questo contesto, è importante analizzare con attenzione le tendenze emergenti per comprendere le sfide e le opportunità che ci attendono nei prossimi anni.

Il "Nostradamus vivente" prevede un futuro sconvolgente tra crisi globali, rivoluzioni tecnologiche e risveglio spirituale. Ecco cosa ci attende (forse) nel 2026. Nel panorama sempre più caotico e imprevedibile del nostro tempo, c'è una figura che riesce a far parlare di sé a ogni nuova previsione: Athos Salomè. Astrologo brasiliano e sedicente sensitivo, è stato ribattezzato dai media internazionali "il Nostradamus vivente". Le sue visioni apocalittiche — ma non solo — hanno acceso il dibattito pubblico, spaziando dalla pandemia globale ai futuri scenari geopolitici, fino ad arrivare a un 2026 che, secondo lui, cambierà per sempre le sorti dell'umanità.

