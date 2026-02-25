Sanità veneta ' corvi' e nomine Ma Stefani tira dritto | direttori generali pronti

Un confronto acceso tra le figure sanitarie nasce dalla disputa sulle nomine dei direttori generali in Veneto. La causa principale riguarda le scelte fatte dall’amministrazione regionale, che ha deciso di mantenere alcuni candidati nonostante le opposizioni. I colloqui e le polemiche si sono intensificate nelle ultime settimane, coinvolgendo diversi esponenti del settore. La situazione resta tesa, mentre le nomine continuano a suscitare discussioni tra i professionisti.

VENEZIA - Volano i “corvi” sul Canal Grande attorno alle nomine dei direttori generali in sanità. In particolare ieri è arrivata a Ferro Fini una lettera, rigorosamente anonima e parzialmente sgrammaticata, ma abbastanza allusiva da lasciar intendere di saperla lunga (e torbida), che sparge veleni sulle decisioni che il governatore Alberto Stefani dovrà prendere questa settimana. Presentandosi come un ex consigliere regionale quasi ottantenne, il misterioso autore cita nomi, tratteggia scenari e invoca trasparenza, rivolgendosi «soprattutto ai nuovi e ai giovani» componenti dell’assemblea legislativa: «Tenete lontane le lobby da palazzo». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it Leggi anche: Sanità, fumata nera per le nomine dei direttori generali «Nomine Direttori generali Sanità: esclusi Consiglio e minoranze, nulla è cambiato»Una nota firmata dai Consiglieri regionali Dem critica la recente delibera della Giunta riguardante le nomine dei Direttori generali della Sanità.