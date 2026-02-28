Direttori generali tutte le nomine in Veneto Stefani | Facciano squadra per trovare soluzioni insieme

Il presidente della Regione Veneto ha firmato i decreti di nomina dei nuovi direttori generali della sanità. Le nomine sono ora ufficiali e riguardano tutte le figure di vertice nel settore sanitario regionale. La scelta riguarda diverse posizioni di responsabilità e si inserisce nel processo di aggiornamento della governance sanitaria locale. La Regione comunica le nomine senza ulteriori dettagli sul processo o sui criteri adottati.

VENEZIA - Ora sono tutte nomine ufficiali. Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha firmato oggi i decreti di nomina dei nuovi Direttori generali della sanità. Sono interessate le Ulss territoriali, le due Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, l'Istituto Oncologico Veneto e l'Azienda Zero regionale. Le nomine dei dg Per Ulss 1 Dolomiti è stato nominato Giuseppe Dal Ben (commissario fino al 30 giugno 2026), per Ulss 2 Marca Trevigiana, Giancarlo Bizzarri (nuovo), per Ulss 3 Serenissima, Massimo Zuin (nuovo), per Ulss 4 Veneto Orientale, Carlo Bramezza (ex Dg Ulss 7 Pedemontana), per Ulss 5 Polesana, Mauro Filippi...