Diretta Giro di Sardegna 2026 | arrivo in volata per la tappa di oggi?

Oggi si svolge una tappa del Giro di Sardegna 2026 che attraversa 177,3 km da Nuoro a Olbia. La gara si conclude con una possibile volata, offrendo un momento importante per gli sprinter. La corsa coinvolge diversi ciclisti e si svolge in un percorso che mette alla prova le capacità dei partecipanti. La tappa è considerata decisiva nell’ambito della competizione.

Una tappa decisiva del Giro di Sardegna 2026 mette in scena una prova di 177,3 km con partenza da Nuoro e arrivo a Olbia. Il percorso si distingue per una partenza impegnativa, seguita da un tratto centrale caratterizzato da saliscendi continui e da tratti pianeggianti che favoriscono cambi di ritmo e possibili attacchi in corsa. La frazione si avvia con una salita breve ma intensa che conduce al Valico di Su Pradu, percorribile in 18,1 km al, mediamente, 2,1% di pendenza. Superata questa asperità si attraversa una lunga discesa che accompagna i corridori fino al cinquantesimo chilometro, momento in cui inizia una successione di saliscendi e brevi strappi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

