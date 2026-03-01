Diretta Giro di Sardegna 2026 | arrivo in volata per la tappa di oggi?

Da mondosport24.com 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge una tappa del Giro di Sardegna 2026 che attraversa 177,3 km da Nuoro a Olbia. La gara si conclude con una possibile volata, offrendo un momento importante per gli sprinter. La corsa coinvolge diversi ciclisti e si svolge in un percorso che mette alla prova le capacità dei partecipanti. La tappa è considerata decisiva nell’ambito della competizione.

Una tappa decisiva del Giro di Sardegna 2026 mette in scena una prova di 177,3 km con partenza da Nuoro e arrivo a Olbia. Il percorso si distingue per una partenza impegnativa, seguita da un tratto centrale caratterizzato da saliscendi continui e da tratti pianeggianti che favoriscono cambi di ritmo e possibili attacchi in corsa. La frazione si avvia con una salita breve ma intensa che conduce al Valico di Su Pradu, percorribile in 18,1 km al, mediamente, 2,1% di pendenza. Superata questa asperità si attraversa una lunga discesa che accompagna i corridori fino al cinquantesimo chilometro, momento in cui inizia una successione di saliscendi e brevi strappi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

diretta giro di sardegna 2026 arrivo in volata per la tappa di oggi
© Mondosport24.com - Diretta Giro di Sardegna 2026: arrivo in volata per la tappa di oggi?

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si chiude con un arrivo in volata?Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima tappa del Giro di Sardegna 2026.

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata non scontataBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Sardegna 2026, la Ortistano-Carbonia.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Diretta Giro di.

Temi più discussi: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Rajovic si impone nello sprint di Tortolì, secondo un ottimo Donati; La 4a tappa del Giro di Sardegna 2026 in diretta streaming; Dove vedere il Giro di Sardegna 2026 in TV e Streaming? Dirette su Rai, Discovery+ e YouTube; Ciclismo - S2026 - Ciclismo. Giro di Sardegna - 2a tappa - in diretta su Rai Sport 26/02/2026 alle 13:40.

diretta giro di sardegnaLIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si chiude con un arrivo in volata?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima tappa del ... oasport.it

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Zana! L’azzurro vince in solitaria a NuoroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA OMLOOP NIEUWSBLAD DI CICLISMO DALLE 11.15 15.32 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della ... oasport.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.