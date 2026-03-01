LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si chiude con un arrivo in volata?

Oggi si svolge l’ultima tappa del Giro di Sardegna 2026, con una cronometro di circa 150 chilometri. La corsa si conclude con un arrivo in volata, e i ciclisti sono pronti a sfidarsi per la vittoria finale. La diretta segue minuto per minuto le azioni dei partecipanti, offrendo aggiornamenti in tempo reale sulle posizioni e le performance dei corridori.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima tappa del Giro di Sardegna 2026. La corsa a tappe sarda si chiude con una frazione di 177,3 chilometri con partenza a Nuoro ed arrivo posto in quel di Olbia. Il percorso prevede una prima parta molto dura con una partenza in leggera salita fino al Valico di Su Pradu (18.1 km al 2.1% di pendenza media). Terminata l'unica ascesa ufficiale di questa tappa i corridori affronteranno una lunga discesa che porterà fino al cinquantesimo chilometro. Da quel momento in poi sarà un continuo sali e scendi con diversi strappi che potrebbero essere teatri di attacchi.